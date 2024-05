Ultime SSC Napoli - Zielinski e Osimhen ci saranno per l’ultima al Maradona? La decisione ufficiale

Napoli, 25 maggio 2024 - Il futuro è adesso, recita un noto slogan che mai come ora si sposa benissimo alla situazione in casa Napoli: alle porte c'è un campionato da chiudere domenica 26 maggio alle 18 al Maradona contro il Lecce per ritrovare una vittoria che in casa manca dal 3 marzo e che in generale non arriva dal 7 aprile, ma all'orizzonte si prospetta l'estate rovente della rivoluzione, con il primo tassello che riguarderà la panchina, che vede Antonio Conte vicino come non mai.

