Ultime Napoli - Conte ha fissato le condizioni | la risposta di De Laurentiis

De Laurentiis ha scelto l’allenatore per la prossima stagione e sta lavorando per trovare l’accordo: Conte è in cima alla lista De Laurentiis ha scelto l’allenatore per la prossima stagione e sta lavorando per trovare l’accordo: Conte è in cima alla lista del Napoli.

Secondo Gianluca Di Marzio, il Napoli sta trattando a oltranza con Antonio Conte per chiudere l’accordo come nuovo allenatore. Secondo le ultimissime indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Napoli sta facendo un vero e proprio pressing a oltranza per definire l’ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore.

