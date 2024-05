Ultima giornata di Serie A - il Napoli spera ancora nella Conference | le combinazioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilqualificazione allaLeague. Svelate le possibilità a disposizione degli azzurri. La stagione delè stata fin qui tutt’altro che semplice. La squadra ha assistito a ben tre cambi in panchina, con la società ha optato per due esoneri targati Garcia e Mazzarri. A distanza di alcuni mesi, i risultati di tali scelte si son visti tutti sul rettangolo verde. Infatti la stagione, ormai giunta al termine, è stata incredibilmente fallimentare. Gli azzurri non hanno centrato la qualificazione alla Champions e potrebbero addirittura mancare l’accesso allaLeague. A tal proposito, l’diA non sarà per nulla scontata. Ilospiterà il Lecce nell’uscita allo stadio Diego Armando Maradona con il fischio d’inizio in programma alle ore 18:00. Si tratterà di un saluto ai propri sostenitori, ma al tempo stesso gli uomini di Calzona hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria.