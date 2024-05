Ultima Generazione: L’oppressione del governo sale di grado e trasforma la democrazia in democratura Roma, 24 maggio 2024 – La strategia del governo è sempre più evidente: trasformare la democrazia repubblicana in una democratura sul modello Orban ungherese, da sempre punto di riferimento politico ed ideale della Meloni. puntomagazine

“La strategia del governo è sempre più evidente: trasformare la democrazia repubblicana in una democratura sul modello Orban ungherese, da sempre punto di riferimento politico ed ideale della Meloni. Non è la prima volta che i giornalisti nell’esercizio del proprio lavoro, documentando le azioni di Ultima Generazione, subiscono intimidazioni e fermi da parte della polizia”. italiasera

Ultima Generazione occupa Piazza Barberini: “Da ottobre 2024 proteste senza fine né precedenti” - ultima generazione occupa Piazza Barberini: “Da ottobre 2024 proteste senza fine né precedenti” - Gli attivisti per il clima di ultima generazione hanno annunciato un periodo di mobilitazione "senza fine e senza precedenti" da ottobre 2024 ... fanpage

A Roma il sit-in di Ultima Generazione: “Giornalisti in cella, è oppressione” - A Roma il sit-in di ultima generazione: “Giornalisti in cella, è oppressione” - Contro “un’oppressione ancora più forte, dove si portano in cella giornalisti mentre svolgono il proprio dovere di informazione, noi abbiamo scelto di occupare la piazza e le strade per tentare di sve ... ilfattoquotidiano

