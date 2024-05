Ultima di Osimhen al Napoli | già deciso come saluterà i tifosi

(Di domenica 26 maggio 2024) Oggi ci sarà l’partita di Victorcon il. Le ultime sul saluto aiazzurri. L’esperienza di Victoralappare ormai ai titoli di coda. La stagione non entusiasmante e la clausola presente nel contratto, portano il calciatore sempre più lontano dalla Campania. Non a caso, il club azzurro sarebbe già pronto a salutarlo nell’ultimo match contro il Lecce che andrà in scena oggi allo stadio Diego Armando Maradona. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 18:00 e sarà un match tutt’altro che scontato per il. Infatti, gli azzurri dovranno centrare la vittoria e sperare in un passo falso del Torino per avvicinarsi alla Conference League. Ciò nonostante, Francesco Calzona non potrà affidarsi all’attaccante azzurro. Quest’ultimo, è ancor alle prese con un fastidio muscolare che con ogni probabilità non gli consentirà di essere a disposizione. Infatti, almeno inizialmente siederà in panchina.

