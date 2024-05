Ufficiale Alcaraz - colpo di scena al Roland Garros | tutti sorpresi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 26 maggio 2024), il tennista spagnolo vuole essere uno dei grandi protagonisti dello Slam parigino sulla terra rossa che apre i battenti oggi. Per gli appassionati di tennis è di nuovo “quel” momento dell’anno. A distanza di quattro mesi dall’epilogo del primo Slam della stagione, l’Australian Open, si prepara ad aprire i battenti il secondo Major della stagione tennistica, il prestigiosissimo. A Parigi è ormai tutto pronto: oggi inizia il torneo più importante dello swing sulla terra rossa, che si preannuncia più aperto ed incerto del solito.– IlVeggente.it (Ansa)Gli spunti di riflessione, infatti, non mancano di certo. Il nostro Jannik Sinner, trionfatore a Melbourne, non è al meglio, essendo reduce da un lungo stop per un problema all’anca che non gli ha permesso di prendere parte agli Internazionali d’Italia. L’azzurro, dopo essersi curato al J-Medical di Torino, ha annunciato la sua presenza solamente qualche giorno fa, anche se in conferenza stampa ha “messo in guardia” i suoi tifosi dicendo di non aspettarsi grandi cose.