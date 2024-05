Ucraina - Salvini Stoltenberg o si scusa o rettifica o si dimette

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 26 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “o ritratta o chiedeo si”. Perchè parlare di guerra, parlare di usare le bombe o i missili o le armi italiane che abbiamo mandato all’per difendersi sul suo territorio e invece per combattere, colpire e uccidere fuori dal suo territorio, non è in nome mio, non in nome della Lega, non in nome del popolo italiano”. Così il vice premier, ministro e segretario della Lega, Matteo, a margine di un appuntamento elettorale a Napoli, in merito alle dichiarazioni del segretario generale della Nato sulla possibilità di autorizzare l’a usare sul territorio russo le armi fornite dall’Alleanza.