Ucraina-Russia - Tricarico | Stoltenberg incendiari - ma Europa trovi soluzione prima che arrivi Trump

(Di domenica 26 maggio 2024) A Notizie.com l’ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica parla della situazione: “Si dica una volta per tutte che sono gli Stati che danno le armi a consigliare a Zelensky cosa fare o meno, non la Nato…” “Non credo di sopportare a lungo questa situazione che si sta creando, la Nato deve stare in disparte,è uno parla spesso a sproposito e fuori dalle sue competenze, così non si può andare avanti e si perde tempo perché l’, magari insieme alla Cina, devono trovare unache…“. Il monito e il pesante rimbrotto arriva da uno che ha fatto parte della Nato ed era un militare italiano di alto livello come Leonardo, generale ed ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, nonché militare in servizio alla Nato che a Notizie.

La Russia produce il triplo delle munizioni dell’Occidente spendendo un quarto. Già pronti proiettili per un anno di guerra - La Russia produce il triplo delle munizioni dell’Occidente spendendo un quarto. Già pronti proiettili per un anno di guerra - Ogni giorno, l’industria bellica russa riesce a produrre 12.320 proiettili di artiglieria, ciascuno dei quali costa circa mille dollari. Significa 375mila proiettili di artiglieria ma, soprattutto, il ... ilfattoquotidiano

Medvedev: “Se Usa attaccano obiettivi russi in Ucraina sarà guerra mondiale”. Zelensky vuole Biden e Xi alla conferenza di pace in Svizzera - Medvedev: “Se Usa attaccano obiettivi russi in Ucraina sarà guerra mondiale”. Zelensky vuole Biden e Xi alla conferenza di pace in Svizzera - L’ultima minaccia è opera del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, uno dei falchi del Cremlino. Se gli Stati Uniti dovessero attaccare obiettivi russi in Ucraina sarebbe “u ... ilfattoquotidiano

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Le notizie in diretta dal conflitto ucraina-russia - Un raid russo ha colpito un ipermercato a Kharkiv: 4 morti e 38 feriti. Zelensky; “C’erano più di 200 persone” e chiede difese anti-aeree. Il segretario generale della Nato Stoltenberg, in un'intervis ... repubblica