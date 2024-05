Ucraina - Crosetto La Nato non decide la linea per tutte le nazioni

(Di domenica 26 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Non esiste un segretarioo una nazione chelaperle altre”. Questo vale per Stoltenberg “ma vale anche per Macron, quando ha detto ‘manderemo i nostri soldati in Ucrainà. Lasi muove, e si muoverà nell’incontro che avremo a Washington a luglio, portando dei progetti, dei piani, delle idee. Le singole spinte valgono poco”. Così, in un’intervista a La Stampa, il ministro della Difesa Guido. “Ritengo che in questo momento sia sbagliato aumentare una tensione già drammatica. Occorre sì aiutare l’a difendersi, perchè se non la aiuti scoppia davvero la terza guerra mondiale. Se Putin conquista l’– spiega – si apre necessariamente, quasi automaticamente, la terza guerra mondiale. L’aiuto all’serve a non fare scoppiare la guerra. Ma questo aiuto deve essere fatto in modo da lasciare aperta la possibilità della costruzione di una tregua immediata e la partenza di un tavolo di pace”.

