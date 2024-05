Tuttosport – si vende il futuro Inzaghi vede i dirigenti

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 26 maggio 2024) 2024-05-26 17:28:27 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Come accaduto a Suning, pure l’era Oaktree avrà inizio allo stadio Marcantonio Bentegodi. Allora – era il 21 agosto 2016 – avversario era il Chievo (con i nerazzurri mandati ko dalla doppietta di Birsa), stavolta toccherà al Verona dare il battesimo al fondo californiano. In tribuna non ci saranno rappresentati della nuova proprietà, anche perché sarà una passerella prima del rompete le righe visto che pure il Verona il suo l’ha fatto conquistando la salvezza grazie alla vittoria di lunedì a Salerno.