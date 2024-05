Tutto l’orgoglio di Palladino Dispiaciuti per le ultime gare Futuro? Decideremo a breve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) I sentimenti sono contrastanti: da una parteormai costante di vedere la sua squadra lottare con tutti, dall’altro il rammarico perché la chiusura della stagione segna un filotto negativo di novesenza vittorie, che hanno segnato il sogno europeo ancora raggiungibile fino a qualche partita fa. Di sicuro, quello che ha accompagnato Raffaelesono le emozioni: di una salvezza ancora tranquilla e in anticipo rispetto al previsto, di una squadra a cui nulla puoi dire sulla presenza in campo. "Abbiamo fatto un’ottima prestazione - dice nel post partita -: siamo venuti qui con personalità e coraggio, poi la Juve l’ha sbloccata sfruttando gli episodi... E sul secondo gol mi sono arrabbiato". Poi il tema si allarga: "Le prestazioni sono sempre state positive, nonostante la salvezza ottenuta con grande anticipo il campionato è sempre stato onorato, ma è un dato di fatto la mancanza dei risultati: i ragazzi ne sono consapevoli, hanno una sensibilità incredibile e sono, ma a loro non posso rimproverare nulla".