Tutto grazie a Manna - subito decisivo per il Napoli | la mossa per Conte

(Di domenica 26 maggio 2024) Antonioè sempre più vicino al. Il ruolo cruciale all’interno della trattativa è quello di Giovanni. Ilè a caccia del nuovo allenatore con il quale costruire un nuovo progetto vincente. L’addio di Francesco Calzona al termine della stagione apre la strada a diversi profili, su tutti Antonio. Quest’ultimo è da tanto tempo nel mirino di Aurelio De Laurentiis, il quale ritiene sia l’uomo giusto da cui ripartire. Rispetto ai mesi scorsi, alla Corte del Vesuvio si respira un pacato ottimismo circa l’approdo dell’ex Juventus in Campania. Negli ultimi giorni, i contatti tra le parti si sono intensificati sempre più. Infatti, inizialmente c’era stato un raffreddamento cruciale, motivo per il quale il club aveva poi deciso di puntare su Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo, resterà all’Atalanta così la società azzurra è tornata alla carica per l’allenatore salentino.

Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. Accordo trovato per ingaggio e staff, summit decisivo con Manna. Data annuncio e cifre dell’intesa. È fatta, Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. Arrivano le attese, decisive conferme sulla fumata bianca per l’approdo del tecnico salentino sulla panchina partenopea. napolipiu

Conte-Napoli, con l’allenatore arriva anche Oriali | ADL prepara un triennale da 6,5 milioni - conte-napoli, con l’allenatore arriva anche Oriali | ADL prepara un triennale da 6,5 milioni - Sono ore decisive per il passaggio di Antonio conte al napoli. Secondo quanto riportato da TMW, l'allenatore leccese è sempre più vicino al club di De Laurentiis ed è pronto a firmare un contratto tri ... sportpaper

CdS – Conte-Napoli, c’è ancora distanza fra domanda e offerta - CdS – conte-napoli, c’è ancora distanza fra domanda e offerta - Il tormentone di questi giorni di fine campionato per il napoli è indubbiamente il toto-allenatore, con Antonio conte sempre in pole position per i napoletani e non solo, ma la distanza fra domanda e ... ilnapolionline

Tmw - Non solo Conte, anche Oriali vicino al Napoli. E oggi può parlare ADL - Tmw - Non solo conte, anche Oriali vicino al napoli. E oggi può parlare ADL - Antonio conte è sempre più vicino alla panchina del napoli. Come vi abbiamo già raccontato, mancano soltanto i dettagli, il club azzurro ha offerto un triennale da 6,5 milioni di euro a stagione a cui ... tuttonapoli