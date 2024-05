Trofeo San Marino Marco da record

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) E’ l’anno giusto perRossi, che raccoglie successi con la sua impresa, vincendo il Premio Giovani Imprenditori organizzato da Confcommercio Pisa solo un mese fa e raggiungendo il successo al 17°SanMaster, con undel mondo in staffetta, segnando anche il primato italiano individuale della sua categoria nei 200 stile libero.oggi gestisce la sua azienda, la Swimprove a Ponsacco, e mette le sue doti di nuotatore a servizio di chi vuole migliorare le proprie performance. Una storia di ritorni e di entusiasmo ritrovato: "Ho abbandonato il nuoto durante il covid e la chiusura degli impianti, con l’amaro in bocca e con non pochi rimpianti – racconta Rossi- ho messo da parte la mia vita di atleta ho deciso che avrei messo a disposizione le mie competenze, acquisite anche grazie alla laurea in scienze motorie al servizio degli altri. All’inizio di quest’anno sono stato però contattato dal Klab sport SSD, una squadra di Firenze, con l’idea di fare undel mondo, ma ho declinato l’offerta, avevo paura di non divertirmi più, credevo di non poter più riprovare i brividi pre gara".