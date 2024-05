Triplo salvataggio sulle montagne nel Pesarese

(Di domenica 26 maggio 2024) Pesaro, 26 maggio 2024 – Paura oggi per escursionisti e scalatori che hanno avuto incidenti. Il primo intervento dei vigili del fuoco e del soccorso alpino è avvenuto in mattinata, intorno alle 13, a Carpegna dove un giovane è scivolato in un sentiero fratturandosi un polso e una caviglia. E’ stato necessario recuperarlo con l’elicottero e trasportarlo al nosocomio di Ancona. Il secondo intervento è avvenuto nel pomeriggio alla Balza della Penna di Piobbico. Qui uno scalatore in cordata è rimasto appeso nel vuoto. E’ stato necessario far intervenire sia i vigili del fuoco che la stazione di Pesaro del Corpo Nazionale Soccorso Alpino. E’ stato recuperato con l’elicottero. Il terzoè avvenuto al Furlo. Tre ragazzi avevano smarrito il sentiero.

