Tributi e multe a Napoli Avvocato Pisani | La legge sia uguale per tutti

(Di domenica 26 maggio 2024)– “Ora che è chiaro ache non c’erano i presupposti diper attaccare così violentemente i napoletani. La società ‘Obiettivo Valore’ deve sospendere subito la riscossione died ogni minaccia ed attività esecutiva dichiarandolo pubblicamente, per evitare altri danni, traumi e caos nelle famiglie dei contribuenti e crisi economiche, non avendo alcun potere in attesa del verdetto finale della Cassazione o, meglio, di una nuovache dovrebbe far ripartire tutto dall’inizio in maniera regolare”. E’ quanto afferma il presidente di NoiConsumatori, Angelo, il quale già nello scorso mese di dicembre e poi a marzo aveva dichiarato e segnalato “il caos riscossione che avrebbe provocato auna valanga, circa trecentomila, di atti e pretese di pagamento/pignoramenti inviate ai malcapitati contribuenti, a volte senza controllo, anche pergià pagate o pretese irregolari, dalla società”.

