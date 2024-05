Treviolo - inaugurato il Parco dei Ciliegi dedicato alla vittime del Covid

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 26 maggio 2024)nella mattinata di sabato 25 maggio il nuovodeialledel. L’opera, interamente finanziata con fondi comunali per circa 300 mila euro, nasce a seguito dell’ampliamento delZanchi (direttamente collegato aldei) che ora si estende per ulteriori nuovi 10.000 mq. L’iter del progetto non è stato semplice. Dopo le problematiche emerse con la prima impresa aggiudicataria, che ha tenuto fermo il cantiere per tre anni, e contro la quale l’amministrazione ha avviato un’azione giudiziaria (poi vinta), il Comune ha indetto un nuovo bando che ha portato all’incarico per la realizzazione del. Ora ilè una realtà importante di, ed è stato intitolato in ricordo delle numerosetreviolesi della pandemia. La loro memoria sarà mantenuta viva da più di 60 alberi dio che fioriranno la ogni primavera, simbolo della rinascita della vita di comunità e del ritornonormale quotidianità.