Treni Alta Velocità in ritardo fino a 80 minuti e caos sulla linea Roma-Firenze | Fermi più di mezz' ora in galleria

(Di domenica 26 maggio 2024)inper i passeggeri a causa di un guasto. Come comunicato dalla stessa Rete ferroviaria italiana, dalle ore 8:00 la.

Il guasto si è registrato su un convoglio Intercity a Foligno, ma le ripercussioni sono da nord a sud. In particolare nella stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Un altro problema tecnico è stato segnalato intorno alle 8. fanpage

Italia spaccata in due a causa del blocco alla viabilità dovuto ad un treno che si è fermato a Cassino, in provincia di Frosinone, nel Lazio. La tratta è stata completamente interrotta e si sono creati ritardi di oltre 100 minuti per alcuni treni. ilgiornaleditalia

Firenze, 26 maggio 2024 – Un guasto sulla linea dell’alta velocità sta causando caos e disagi lungo la tratta Firenze-Roma. I problemi si stanno verificando, in base a quanto riportato dalla stessa Trenitalia, tra Firenze ed Arezzo. lanazione

