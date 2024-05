Trattato pandemico - negoziati falliti Ma l’Ue lo riesuma subito e ce lo rifila

(Di domenica 26 maggio 2024) Mentre il testo che dava pieni poteri all’Oms finisce ufficialmente nel cestino, l’Europa s’attribuisce l’egemonia vincolante in caso di un’altra emergenza futura. Potrà imporre controlli alle frontiere, tamponi e quarantene. .

DOTT. FRANCESCO OLIVIERO: “IL TRATTATO PANDEMICO DELL’OMS TOGLIE SOVRANITA’ SANITARIA INDIVIDUALE E AGLI STATI” - DOTT. FRANCESCO OLIVIERO: “IL trattato pandemico DELL’OMS TOGLIE SOVRANITA’ SANITARIA INDIVIDUALE E AGLI STATI” - OMS e trattato pandemico: l'umanità verso una nuova forma di schiavitù del terzo millennio con perdita delle libertà di gestione della salute ... meridiananotizie

Pronta la tomba per il Trattato Oms - Pronta la tomba per il trattato Oms - Stallo pure sul Regolamento sanitario, ma l’Agenzia Onu tenterà comunque il tutto per tutto prima del summit del 27.Il trattato pandemico è morto e neanche il Regolamento sanitario internazionale (Rsi ... informazione

Editoriale – Schwab finge di defilarsi, ma i globalisti imperversano - Editoriale – Schwab finge di defilarsi, ma i globalisti imperversano - Lunedì 27 Maggio si riuniscono gli Stati membri dell’Assemblea Mondiale della Sanità per esprimere il loro voto sul trattato pandemico dell’Onu. Si tratta di prendere un decisione importantissima perc ... resegoneonline