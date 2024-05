Tragica scomparsa nel mondo del golf - è venuto a mancare il trentenne Grayson Murray

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Sembrava un sabato come gli altri al Colonial Country Club, ma presto la giornata ha preso una piega decisamente diversa. Il pubblico era numerosissimo per assistere allo spettacolo dei grandi campioni al Charles Schwab Challenge, ma in un batti baleno la giornata ha preso una piega. Nella tarda mattinata americana è infatti impazzata la notizia delladi, che purtroppo si è rivelata essere tremendamente vera. Il classe 1993 era in campo fino al giorno prima, quando lungo la diciassette del suo secondo giro si è dovuto ritirare dicendosi di sentire male. Niente faceva pensare all’epilogo peggiore possibile, ma purtroppo con una dichiarazione il Commissioner del PGA Tour, Jay Monahan, ha informato tutti del terribile decesso. In campo l’atmosfera è diventata surreale, con gli spettatori che continuavano increduli a cercare informazioni e la notizia di riflesso è sicuramente arrivata anche a chi giocava.