Tragedia nell’Ospedale pediatrico | 6 neonati morti - si contano i feriti

(Di domenica 26 maggio 2024) Bilancio drammatico per il rogo scoppiatoNew Born Baby Care Hospital di Vivek Vihar in India. Almeno sei ideceduti, in corso la conta dei. Tutti gli aggiornamenti. Incendioin India – (ilcorrieredellacitta.com)Seihanno perso la vita in un tragico incendio presso il New Born Baby Care Hospital di Vivek Vihar a Delhi. Il ministro della Sanità Saurabh Bharadwaj ha assicurato che sul caso verranno presi provvedimenti rigorosi. Secondo le autorità, 12 bambini sono stati salvati dal luogo dell’incidente, dove uno era già morto prima che venisse lanciata la chiamata ai vigili del fuoco. “Seihanno perso la vita dopo lo scoppio dell’incendio e altri cinque sono stati ricoverati in ospedale”, ha detto la polizia di Delhi (ADNkronos). su Il Corriere della Città. .