(Di domenica 26 maggio 2024) Rogoa struttura di Vivek Vihar, a est di Delhi: 12 piccoli messi in salvo, mentre per 7 non c'è stato nulla da fare. L'ipotesi di una bombola di ossigeno esplosa.

Un terribile incidente ha visto protagonisti 16 minori, tra bambini e adolescenti, impegnati in una processione religiosa in India, nel distretto di Kota, nello stato del Rajasthan. Un momento di importante comunione religiosa e spirituale trasformatosi in una tragedia, causata dalla presenza di un filo dell’alta tensione e di un palo di metallo. ildifforme

Dopo continui litigi, è avvenuta la tragedia. Madre e padre di un figlio disabile di sei anni litigano animatamente anche in pubblico, a ridosso di un fiumiciattolo. In preda all’ira, la madre ha preso alla lettera quello che provocatoriamente le diceva il marito: “butta via nostro figlio, non fa altro che mangiare!”. thesocialpost

Tragedia in India, scoppia un incendio nell'ospedale pediatrico: morti 7 neonati - tragedia in india, scoppia un incendio nell'ospedale pediatrico: morti 7 neonati - Una tragedia nella tragedia in india, in particolar modo se si pensa che a smettere di respirare sono stati piccoli bambini che da poco erano venuti al mondo. Il rogo ha interessato il New Born Baby ... ilgiornale

Tragedia in India: 6 neonati muoiono nel rogo di un ospedale a Delhi. Video - tragedia in india: 6 neonati muoiono nel rogo di un ospedale a Delhi. Video - Un'esplosione poi le fiamme che hanno divorato in pochi minuti l'ospedale pediatrico New Born Baby Care nella zona Vivek Vihar di Delhi. Scene strazianti , alcune persone si sono lanciate nel rogo pur ... tg.la7

Terribile incendio nel parco giochi pieno di bambini: 27 vittime in India - Terribile incendio nel parco giochi pieno di bambini: 27 vittime in india - È di 27 vittime, di cui almeno 12 bambini, il bilancio del devastante incendio scoppiato in un parco divertimenti nella città di Rajkot, nel Gujarat (india), durante il pomeriggio ... alle persone ... ilgiornale