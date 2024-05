Tragedia all’Air show Pilota dell’elisoccorso travolto da una cisterna Muore Paolo Dal Pozzo

(Di domenica 26 maggio 2024) di Alfredo Marchettidelle Frecce Tricolori che si sarebbe dovuto tenere a L’Aquila ieri e oggi. Il varesinoDal, 41 anni, è morto dopo essere stato investito da unain fase di manovra. Da molti anni Daleradella base elisoccorso della regione Toscana di Massa Cinquale Pegaso 3 da circa 8 anni e residente a Marina di Pietrasanta. Lascia la moglie e due figli. Dalera un dipendente della Avincis, la società affidataria del servizio di elisoccorso in Abruzzo, mentre in passato aveva lavorato anche nella Marina Militare a Luni. Un professionista di grande esperienza, ricordano i colleghi, anche nell’ingegneria di sistemi e nella sicurezza. Aveva lavorato in vari ruoli, anche come sviluppatore di software di formazione edi elicotteri in Babcock. Era un esperto anche nella manutenzione, nello sviluppo del volo e nei programmi di formazione.

