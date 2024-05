Tragedia a Palermo - novantenne uccisa con un colpo alla testa

Giampiero Gualandi, 63 anni, è in stato di fermo per omicidio volontario, dopo che uno sparo alla testa partito dalla sua pistola ha ucciso la vigile Sofia Stefani, 33 anni: i due si trovavano in una stanza al piano terra della “Casa Gialla”, la sede del comando della polizia locale di Anzola Emilia, comune della pianura Bolognese, in piazza San Giovanni XXIII.

