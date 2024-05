Traffico Roma del 26-05-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 26 maggio 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondiintenso in direzione della capitale Ci sono code a tratti e sulla Aurelia da Cerveteri a raccordo anulare stessa situazione sulla A12Civitavecchia da Santa Severa Torrimpietra anche sulla Cassia bis sulla Flaminia code rispettivamente dalle rughe a Prima Porta e da lavoro al bivio di Tor di Quinto incolonnamenti puoi sullaFiumicino da Parco Leonardo a accordo code anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara alla tangenziale è sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Casilina e doppia poi dal bivio con laFiumicino fino a via Aurelia è ancora alle uscite casse Salaria anche in carreggiata esterna rallentamenti e code dalla Pontina allanina si sta in fila poi sulla Pontina da Pomezia nord al Raccordo Anulare e questa sera 20:45 l’olimpico Lazio Sassuolo ultima giornata del campionato di Serie A inevitabili difficoltà per ilprima e dopo la gara al Flaminio al della Vittoria in particolare poi sui Lungotevere e sulla è proprio in tangenziale ci sono in colonna menti a partire dalla stazione Tiburtina fino a Tor di Quinto per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito