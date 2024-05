Traffico Roma del 26-05-2024 ore 17 | 30

Luceverde Roma veri trovati in studio Tiziana Raimondi su via Pontina per un incidente chiusa una corsia nei pressi di via di Decima in direzione di Roma inevitabili ripercussioni per il traffico è in corso la ventunesima ed ultima tappa del giro d’Italia 125 km da percorrere coinvolta la Cristoforo Colombo Lido di Ostia e Rioni Aventino San Saba e Celio anche l’aria del Colosseo e Fori Imperiali previste chiusure e deviazioni per il traffico e deviazioni anche per il trasporto pubblico possibile la chiusura delle stazioni metro Colosseo Circo Massimo fermate alternati piramide Cavour e questa sera 20:45 all’Olimpico Lazio Sassuolo ultima giornata del campionato di Serie A inevitabili difficoltà per il traffico prima e dopo la gara al Flaminio a Vittoria in particolare sui Lungotevere e sulla tangenziale ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.

romadailynews

Luceverde Roma per ritrovare in studio Tiziana Arimondi restano coda in prossimità di un incidente su via Pontina tra via di Decima e Tor de’ Cenci in direzione di Roma è chiusa la corsia di oggi si corre la tappa conclusiva del giro d’Italia il via alle 15:30 dall’Eur coinvolta alla Cristoforo Colombo il Lido di Ostia e Rione Aventino San Saba e Celio non che l’aria del museo dei Fori Imperiali previste chiusure e deviazioni per il traffico e deviazioni anche per il trasporto pubblico e questa sera 20:45 all’Olimpico Lazio Sassuolo ultima giornata del campionato di Serie A inevitabili difficoltà per il traffico prima e dopo la gara al Flaminio al della Vittoria in particolare poi su il Lungotevere e sulla tangenziale per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.

romadailynews