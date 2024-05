Traffico Roma del 26-05-2024 ore 12 | 30

Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione code sul grande raccordo anulare tra la diramazione di Roma sud e l’ardeatina in carreggiata interna rallentamenti e code lungo la strada statale Aurelia a partire dal raccordo anulare fino a Castel di Guido in direzione di Civitavecchia chiusa via del Mare all’altezza di via dell’ippica nei due sensi di marcia a seguito di un incidente avvenuto Al km 8 e 700 circa chiusa invece per incendio via Giovanni Giolitti in prossimità di via Rattazzi secondo appuntamento in piazza San Pietro In occasione della prima giornata mondiale dei bambini previste modifiche alla viabilità in via della Conciliazione e strade adiacenti deviazioni per 10 linee bus inevitabili e le ripercussioni in diverse zone del rione Prati oggi si corre la tappa conclusiva del giro d’Italia il via alle 15:30 dall’euro con arrivo in via di San Gregorio La Carovana Rosa attraverserà molti dei luoghi simbolo della capitale coinvolte la Cristoforo Colombo e Lido di Ostia e Rioni Aventino senza Celio non che l’area del Colosseo e Fori Imperiali deve essere chiusure le modifiche alla viabilità in diversi quartieri del primo del settimo del nono e del decimo municipio per i dettagli di queste notizie potete consultare il sito roma.

romadailynews

Luceverde Roma me trovati dalla redazione In occasione della prima giornata mondiale dei bambini secondo appuntamento in piazza San Pietro per la celebrazione eucaristica presieduta da papa Francesco seguita dalla recita dell’angelus e da un monologo di Roberto Benigni Il tutto a partire dalle 9:30 di questa mattina Dove attesta la partecipazione di circa 70000 persone previste modifiche alla viabilità in via della Conciliazione e su Molte strade adiacenti deviazioni per 10 linee di bus inevitabili ripercussioni al traffico in diverse zone del rione Prati al Testaccio la festa patronale della chiesa di Santa Maria Liberatrice in mattinata Maratonina tra le strade del quartiere interessate tra queste via Giovanni Battista Bodoni piazza Testaccio e via Nicola zabaglia per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma.

romadailynews