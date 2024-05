Tra di noi è finita Uomini e donne - la storica coppia lo annuncia così | dovevano partecipare a Temptation Island Pubblico senza parole

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 26 maggio 2024) Il programma tv “” è andato in vacanza. Il 24 maggio 2024 è stata trasmessa l’ultima puntata di questa ultima stagione del dating show condotto da Maria De Filippi. Si ripartirà come sempre a settembre. ma ilaffezionatissimo del programma non si annoia di certo. Di poche ore fa l’annuncio: lanata negli studi Elios è “sta”. L’ex dama e l’ex cavaliere hanno deciso di mettere un punto alla loro breve storia. E lo hanno fatto sapere ai fan con un post social. La stagione diha regalato moltissime emozioni al. Nuovi amori sono nati e altri invece non sono mai sbocciati. È andata decisamente male a Ida Platano: divisa tra Mario Cusitore e Pierpalo Siano, alla fine ha deciso di abbandonare il tronofare una scelta. Pioggia di petali invece per Daniele Paudice e Gaia Gigli, Cristian Forti e Valentina Pesaresi, Bando Ephrikian e Raffaella Scuotto.