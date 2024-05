Toscanello d’Oro - in alto i calici Mara Venier e Gerry Calà superospiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Pontassieve si veste di festa e lascia spazio al, edizione numero 55. L’evento più importante dell’anno, che da martedì, porterà in città personaggi come Tiromancino,e Jerry. Cresce dunque l’attesa per quella che è la più longeva e amata manifestazione della Valdisieve e che, fino al 2 giugno, trasformerà il capoluogo in un vibrante centro di attività con degustazioni di vini, esibizioni artistiche, laboratori, concerti e tanto altro ancora. Dopo le edizioni da record degli ultimi anni, la festa si ripresenta addirittura più grande e più ricca. Saranno sei i giorni di evento, nel centro storico del paese. Tutto grazie all’organizzazione della Pro Loco, con i suoi oltre cento volontari, il contributo di Città metropolitana, Comune di Pontassieve e Publiacqua, il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e il supporto di sponsor e associazioni del territorio.