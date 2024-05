Tiro a volo - Gran Bretagna e Cipro vincono le gare in trio dello skeet junior agli Europei di Lonato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Gli2024 di, terminati oggi adel Garda (Brescia), vedono far festa(nel comparto femminile) e(nel settore maschile) nellein, alle quali non prende parte l’Italia. Tra le donne nella finale per l’oro laliquida la Repubblica Ceca per 6-0 (11-6, 11-10, 9-7), mentre nella sfida per il terzo posto l’Ucraina regola la Germania sempre per 6-0 (8-7, 8-5, 9-2), col Golden Hit che chiude in anticipo la contesa nella terza serie, quando le ucraine non possono più raggiungere le tedesche.