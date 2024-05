Tifosi imbestialiti - la contestazione non si ferma | cosa sta accadendo all’esterno del Maradona

(Di domenica 26 maggio 2024) Finale di stagione pessimo per il Napoli e iazzurri proseguono con ladel: stain questi minuti. La situazione in casa Napoli è bollente. La stagione è appena conclusa e il Napoli ha fallito l’ennesimo obiettivo stagionale. Nel corso dell’anno il Napoli ha sbagliato tutto ciò che era possibile sbagliare. Fin da subito si è capito che lo scudetto vinto lo scorso anno era solo un lontano ricordo. Nel corso dell’anno il Napoli ha intervallato prestazioni insufficienti a prestazioni indecenti. Sin dall’arrivo di Rudi Garcìa il Napoli è crollato. Il cambio in panchina è arrivato, ma non c’è stato modo di risollevare una stagione negativa. Con il passare del tempo, tutti gli obiettivi sono man mano evaporati.

La pessima stagione del Napoli si è conclusa con il pareggio nell’ultima giornata contro il Lecce (0-0): il club azzurro è fuori dall’Europa dopo 14 anni . I tifosi non hanno gradito il cammino della squadra e nel corso dell’ultima partita è andata in scena una contestazione: striscioni e cori ... calcioweb.eu

Francesco Calzona , tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara contro il Lecce, pareggiata per 0-0: “Questa partita è una rappresenta zione della stagione vissuta dalla squadra. Non posso dire altro se non che mi di spiace per i nostri tifosi. Dal mio arrivo ce l’ho ... sportface

