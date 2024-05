Ti devi fare i ca** tuoi! Il famoso giornalista italiano picchiato selvaggiamente in casa sua | Non devi rompere i cog**

(Di domenica 26 maggio 2024) Terribile episodio di violenza nelle scorse ore. Il notodi Oggi e Dagospia Alberto Dandolo è stato aggredito enella suadi Milano da due sconosciuti. Il professionista da tempo si occupa di gossip e indiscrezioni sui personaggi dello spettacolo e ha firmato tantissimi scoop. A quanto riportato dal collega Giuseppe Candela, Alberto Dandolo sarebbe stato preso a botte proprio per il sul lavoro. Lo confermano anche le parole pronunciate dai due malfattori che gli hanno gridato: “Tii cazz1, lasmettere dii cogl1oni“. E i colleghi oggi si chiedono chi si nasconda dietro tutta questa violenza? Chi sono i mandanti? Leggi anche: “Risposa la moglie dopo 10 anni”. Amore infinito per il conduttore tv: pronte le seconde nozzenella sua, cosa è successo “Tira un’aria più brutta di quanto si possa immaginare – leggiamo sul sito di Roberto D’Agostino – Questa mattina Alberto Dandolo,di Dagospia e del settimanale Oggi, è stato aggredito ea sangue nella sua abitazione a Milano da due teppisti sconosciuti, al grido: ‘Tii cazz1, lasmettere dii cogl1oni'”.

