The Most Precious of Cargoes - la recensione | un film in animazione riuscito per Michel Hazanavicius

(Di domenica 26 maggio 2024) Al Festival di Cannes 2024 è stato presentato Theof, il primo progetto animato di, una storia che parla dell'orrore dell'olocausto utilizzando un linguaggio apparentemente in antitesi.decide di fare il grande passo e utilizzare la sua passione per il disegno per dare vita al suo primo lungometraggio in. Nasce così Theof(La plus précieuse des marchandises)tratto dall'omonimo romanzo di Jean-Claude Grumberg, una storia cupa e drammatica come il rigido inverno in cui è ambientata. Il regista tratta questa storia come un fiaba: in un'intervista, rilasciata proprio al festival, ammette infatti di aver percepito il libro da cui è tratta fin da subito come un classico della letteratura, una storia che, prima di parlare di olocausto, è una ….

