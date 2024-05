Terzo colpo per la Consar È la volta di Alessio Tallone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Dopo il centrale Riccardo Copelli, è in arrivo da Siena un altro giocatore. Si tratta dello schiacciatore ricevitoreche, con la maglia della, affronterà il 4° anno di A2 con 4 squadre diverse. Dopo il debutto in categoria a Cuneo nel 2021/22, il venticinquenne attaccante fanese, c’è stata l’esperienza a Vibo Valentia nel 2022-23 conclusa con lo straordinario triplete (campionato, Coppa Italia e Supercoppa) e, nella passata stagione, appunto a Siena. Nel suo percorso anche 2 campionati di A3 nella squadra della propria città, dove ha compiuto tutta la trafila nel florido settore giovanile. Nell’ultima regular season in cui ha giocato cento set,ha messo insieme 261 punti, con 14 ace e 18 muri, il suo migliore bottino fin qui in A2. Le sue percentuali nella stagione appena conclusa sono state buone, ovvero il 31,3% in ricezione e il 42,5 in attacco. "Ravenna – ha ammesso il giocatore marchigiano – mi ha sempre fatto una buona impressione.