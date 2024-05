Terza edizione Traiano Cup – Calcio a 5 - si comincia il 28 maggio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl prossimo martedì 28, presso il campetto della Parrocchia della Medaglia Miracolosa nel Rionedi Napoli, avrà inizio ladella “Cup – Torneo dia 5”, trasmesso integralmente in live, per tutta la sua durata, sui canali ufficiali TikTok e Twich. A concorrere per la conquista dell’ambito trofeo saranno 16 squadre, che vanno a costituire i 4 gironi. Il trofeo è stato concepito, nel periodo post pandemia da COVID -19, da un gruppo di persone del quartiere che hanno ottenuto il benestare di padre Giuseppe e padre Paolo della Parrocchia Medaglia Miracolosa.