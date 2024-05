Terza Categoria Il Villa Strada torna in Seconda | i protagonisti e i segreti del successo

Battendo 4-1 la Spes Jesi, il Villa Strada all’esordio in Terza categoria ha conquistato la promozione in Seconda. Sul proprio campo, il Villa Strada che poi ha festeggiato il successo, è riuscito a imporsi: si è aggiudicato la gara-spareggio del girone C, recuperando il gol di vantaggio realizzato dagli ospiti.

