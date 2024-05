Terza categoria Il Villa Strada sale in Seconda

(Di domenica 26 maggio 2024) Battendo 4-1 la Spes Jesi, ilall’esordio inha conquistato la promozione in. Sul proprio campo, ilche poi ha festeggiato il successo, è riuscito a imporsi: si è aggiudicato la gara-spareggio del girone C, recuperando il gol di vantaggio realizzato dagli ospiti. Ma il, guidato dall’allenatore-giocatore Claudio Tomassoni neo-direttore dell’Ircr di Macerata, ha subito pareggiato con Gagliardini, quindi con il gol di Agosto è andato al riposo sul 2-1. E nella ripresa la Tomassoni Band ha arrotondato il verdetto a proprio favore, con le reti segnate da Ugolini e Massi. Obiettivo centrato, quindi: costituito nell’estate scorsa, il sodaliziostradese con la sua dirigenza aveva espresso la volontà di una immediata affermazione per salire di. g. cen. .

