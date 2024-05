Terrore nella metropolitana di Lione | 4 persone accoltellate Fermato un 27enne marocchino

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 26 maggio 2024) È unoriginario del Marocco l’uomo che ha tentato una strage domenica 26 maggiodi, accoltellando 4. Due delle vittime hanno riportato gravi ferite anche se non sono in pericolo di vita. Ha accoltellato 4nel vagone affollato Secondo quanto riferito dal quotidiano locale Le Progrès, ilè stato già in passato ricoverato in ospedale per problemi psichiatrici, ma risulterebbe incensurato. L’antiterrorismo non è stato coinvolto nelle indagini, mentre è stata aperta un’inchiesta della polizia criminale per “tentato omicidio”. “Il bilancio è di 4 vittime, nessuna con prognosi riservata – ha precisato un comunicato della prefettura -: due sono stati ricoverati in codice rosso, un terzo non in situazione di urgenza e un quarto con una ferita leggera”.