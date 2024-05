Terrore a Kharkiv - la Russia bombarda un megastore pieno di clienti

(Di domenica 26 maggio 2024) Non si fermano gli orrori della guerra russa in Ucraina: ilmento di un centro commerciale di, il 25 maggio ha provocato una strage di civili innocenti. Si contano 12 morti accertati, al momento, ma le vittime sarebbero varie decine. I feriti sono al momento 43, i dispersi 16. La coordinatrice umanitaria dell’ONU per l’Ucraina, Denise Brown, ha condannato l’attacco definendolo “assolutamente inaccettabile”. Brown si dice “sconvolta e scioccata dalle terrificanti notizie che arrivano da” si legge in un messaggio sul sito delle Nazioni Unite. “Ingiorno, mentre le persone, nonostante tutti gli orrori che sopportano ogni giorno in questa città, cercavano di vivere la loro giornata, le loro vite sono state sconvolte da un altro attacco da parte delle forze armate russe“. L’attacco ha colpito “un affollato centro commerciale provocando decine di vittime civili e ingenti danni alle strutture civili.

