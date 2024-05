Terribile scontro tra Soria e Larin in Getafe-Maiorca | ambulanza in campo - si è rischiato il peggio

Una vittoria monca. I cittadini di Soria che ieri hanno assistito alla bagarre in Consiglio comunale riguardo all’approvazione della variante di Largo Tre Martiri, hanno incassato quello che chiedevano con la raccolta di mille firme: "via Lungofoglia Caboto non sarà mai chiusa al traffico". ilrestodelcarlino

Pesaro, demolizione Alighieri. I residenti di Soria si lamentano: «Due anni di caos inutile». Pozzi: abbattimento in settimana - Pesaro, demolizione Alighieri. I residenti di soria si lamentano: «Due anni di caos inutile». Pozzi: abbattimento in settimana - PESARO Dante Alighieri, countdown per la demolizione. Entro venerdì via all'abbattimento della scuola di soria. I residenti non concedono altre deroghe: «I lavori dovevano ... corriereadriatico