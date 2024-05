Terribile incidente sulla via del Mare - scontro fra auto e moto | muore centauro di 30 anni

Incidenti Roma, 30enne ucciso in scontro su via del Mare. 24enne si schianta a Monteverde - Incidenti Roma, 30enne ucciso in scontro su via del mare. 24enne si schianta a Monteverde - Ancora due vittime di incidenti stradali a Roma. Un 30enne in sella a una moto Yamaha ha perso la vita dopo lo scontro con una Fiat Tipo guidata da un uomo di 49 anni sulla via del mare all'altezza di ... adnkronos

Roma, incidente auto-moto su via del Mare: morto un 30enne. Strada chiusa in entrambi i sensi - Roma, incidente auto-moto su via del mare: morto un 30enne. Strada chiusa in entrambi i sensi - Incidente mortale a Roma su via del mare. Un motociclista di 30 anni ha perso la vita dopo che la sua Yahama si è scontrata contro una Fiat Tipo guidata da un uomo di 49 anni. Diverse pattuglie della ... ilmessaggero

