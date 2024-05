FUTSAL - "Pozzuoli resisti", solidarietà da parte dei tifosi della L84, il Napoli ringrazia per il nobile gesto - FUTSAL - "pozzuoli resisti", solidarietà da parte dei tifosi della L84, il Napoli ringrazia per il nobile gesto - Ieri, in una giornata non positiva per il Prezioso Casa Napoli dal punto di vista del risultato sportivo, è arrivato un gesto bellissimo da parte dei ‘Tigers’, gruppo di tifosi della L84. Infatti, all ... napolimagazine

Terremoto Napoli e Campi Flegrei, nessuno lascia Pozzuoli: «Torneremo presto» - Terremoto Napoli e Campi Flegrei, nessuno lascia pozzuoli: «Torneremo presto» - nessuno vuole andare via da pozzuoli definitivamente, nonostante i timori che da lunedì scorso accompagnano notti insonni. Ad ogni minima vibrazione ormai la paura per l’inizio di un nuovo forte ... ilmattino

Turisti in giro a Pozzuoli, dopo le scosse la città è già ripartita: assessori fanno da testimonial «Il bradisismo non fa paura» - Turisti in giro a pozzuoli, dopo le scosse la città è già ripartita: assessori fanno da testimonial «Il bradisismo non fa paura» - pozzuoli – Dai commercianti che restano in città e resistono, agli appelli alla calma. Un mix di emozioni in questi giorni sta accompagnando la ripresa dallo choc delle tre scosse di lunedì sera. In c ... cronacaflegrea