Tentano truffa - l’anziana non ci casca

(Di domenica 26 maggio 2024)tori di persone non più giovani, con la solita tecnica del figlio vittima di un incidente stradale, hanno tentato alcuni colpi ai danni di famiglie che abitano in zona Valle del forno. "Una voce maschile – racconta il figlio della donna che ha rischiato la– ha telefonato sulla linea fissa dicendo che suo figlio, cioè io, aveva avuto un incidente. Si è spacciato per avvocato Bianchi dicendo che era dell’assicurazione e che in seguito avrebbe risarcito la somma che avrebbe dovuto anticipare. Mia madre, che ha 75 anni, ha chiuso il telefono. Neppure un minuto dopo un altro uomo si è spacciato per carabiniere, dicendo che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente grave con la macchina del padre, dando il nome e il cognome esatto di mio padre. A quel punto mia madre ha chiamato i carabinieri. Il centralinista si è complimentato con mia madre dicendo che sarebbero arrivati subito perché, probabilmente, itori erano ancora nelle vicinanze.