Tenta di portare allo stadio fuochi illegali | denunciato 39enne

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua la quotidiana attività di prevenzione generale e di controllo del territorio, disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino agli ordini del Colonnello Minale. In tale contesto, nell giornata di oggi, le fiamme gialle della Tenenza di Solofra hanno eseguito il sequestro di n. 11 candelotti di fabbricazione artigianale denominati “COBRA 10 SUPER“, illegalmente trasportati su un’autovettura privata, privi di qualsiasi prescrizione e/o indicazione di sicurezza, di potenza elevata e di notevole pericolosità, rientranti nella categoria diproibiti, il cui utilizzo sarebbe stato rischioso se esplosi in luoghi pubblici. Gli artifizi pirici sottoposti a sequestro erano destinati ad essere presumibilmente utilizzatiPartenio di Avellino, in occasione della gara odierna tra l’Avellino e il Catania, considerato che il responsabile, un ragazzo di Avellino di 39 anni, segnalato all’Autorità Giudiziaria per violazione degli art.