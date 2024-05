Tennis | Roland Garros Sonego elimina Humbert all' esordio

(Di domenica 26 maggio 2024) In campo femminile out Bronzetti, sconfitta da Naomi Osaka PARIGI (FRANCIA) - Lorenzoha battuto per il secondo anno di fila Ugoal: all'sulla terra rossa dello Slam parigino, l'azzurro si è imposto per 6-4, 3-6, 6-4, 6-3, firmando la seconda vittoria contro un T .

Bentornato Lorenzo Sonego! Il piemontese si ritrova nel momento più importante della sua stagione, timbrando una bellissima vittoria al primo turno del Roland Garros 2024. Un successo davvero significativo quello del nativo di Torino, che ha superato il francese Ugo Humbert, numero diciassette del mondo, in quattro set con il punteggio di 6-4 2-6 6-4 6-3 dopo due ore e cinquantadue minuti di gioco. oasport

Alexander Zverev ha parlato, ai microfoni di Eurosport, alla vigilia dell’esordio sui campi del Roland Garros contro Rafael Nadal: “Alla fine verrà in campo qui e sarà il Rafael Nadal di prima, come sempre. Spero che giochi il suo miglior tennis E’ un sorteggio difficile per lui, ma anche per me. sportface

Lucia Bronzetti esce di scena al primo turno del Roland Garros 2024 di tennis, dopo una battaglia sportiva di due ore e tre minuti contro la nipponica Naomi Osaka, che si impone in tre set con lo score di 6-1 4-6 7-5. Per la giapponese al secondo turno ci sarà l’incrocio con una tra la polacca Iga ?wi?tek, numero uno del seeding e del mondo, e la qualificata transalpina Léolia Jeanjean. oasport

