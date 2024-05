Tennis Roland Garros 2024 | Dirette giornaliere Eurosport Discovery+ con Nadal - Djokovic e Sinner

(Di domenica 26 maggio 2024) Dai primi scambi di domenica 26 maggio alle finali di sabato 8 (femminile) e domenica 9 giugno (maschile), Warner Bros. Discovery trasmette ilin diretta ogni giorno dalle 11:00 con i match di cartello su1, le partite degli italiani su2 e la diretta integrale del torneo suversione illimitata (doppio, juniores, wheelchair e legends) per un totale di 886 match dai campi rossi del Bois de Boulogne.Sarà l’ultimodi Rafael14 volte re di Parigi e protagonista del documentario originale King of Clay sui canali; sarà ildi Novakcampione in carica e in difesa del primato mondiale; sarà ildei vincitori degli ultimi grandi tornei su terra rossa, Stefanos Tsitsipas (Monte-Carlo), Casper Ruud (Barcellona), Andrey Rublev (Madrid) e Alexander Zverev (Roma), pretendenti con Carlos Alcaraz primo trionfo parigino.

Carlitos Alcaraz ha paura di tirare il dritto. L’infiammazione all’avambraccio destro gli ha fatto saltare Montecarlo, Barcellona e Roma. Anche Jannik Sinner testa con cautela la sua anca. Quando venerdì Fucsovics e ieri Darderi lo hanno spinto a correre verso destra e a tirare il dritto in corsa, si è mosso con prudenza, sebbene Jannik si affanni a rassicurare "ora è tutto ok". sport.quotidiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno del Roland Garros 2024 tra Luca Nardi e Alexandre Muller. Esordio complicato in un torneo del Grand Slam per il pesarese, che si è guadagnato con i risultati brillanti di questo inizio di stagione la possibilità di prendere parte al Roland Garros direttamente nel tabellone principale, così come potrà fare a Wimbledon. oasport

