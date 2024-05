Tennis B2 Stamattina Recanati dà l’assalto a Caltanisetta

(Di domenica 26 maggio 2024) Dalle 10 di oggi altra giornata dinel Circolo di Portoin via Roma, dove i ragazzi locali incroceranno le racchette contro il Club. Sarà un incontro di fondamentale importanza per la classifica del girone di B/2 maschile nazionale, che vede i portorecanatesi impegnati contro un avversario molto forte ed ambizioso. La classifica dopo due giornate vede ilal secondo posto con 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio. Mentre il Circolo locale, avendo subito una sconfitta alla prima giornata contro Angiulli, per poi riscattarsi e battere in casa con il punteggio di 4-2 il TC 2002 Benevento, si trova a 3 punti. Prima inizieranno i quattro match di singolare e, a seguire, i due doppi che completeranno il programma. Gli spettatori potranno assistere gratuitamente agli incontri e sistemarsi nella tribuna installata per l’occasione. .

