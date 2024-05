Tempesta d' amore - trame dal 27 al 31 maggio | Paul e Josie lasciano il Fürstenhof

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 26 maggio 2024)saluteranno ildurante la prossima settimana di programmazione did'. Intanto, ledal 27 al 312024 svelano che la ragazza sarà felice di costruire con suo marito il loro futuro a Lisbona, ma sarà molto triste per il fatto che dovrà allontanarsi da Erik. Max, invece, sarà sotto shock dopo aver assistito al bacio tra Vanessa e Carolin e si chiuderà nel suo dolore. Gerry, però, cercherà in tutti i modi di confortarlo, mentre Alfons narrerà a Leander la storia d'dei suoi genitori e gli augurerà di incontrare la donna della sua vita al, ma lui apparirà alquanto scettico. In seguito, Markus intuirà che Alexandra si è riavvicinata a Christoph e le farà recapitare un messaggio di minacce, mentre Noah Schwarzbach, il secondogenito della coppia, giungerà a Bichlheim per stare accanto ad Eleni. Dal canto loro, Robert e Leander si confronteranno sulla scelta del ragazzo di diventare medico piuttosto che occuparsi degli affari di famiglia, ma Leander non condividerà con lo zio la vera ragione della sua decisione.