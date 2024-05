TeleMeloni? I progressisti non sanno ridere e la sinistra italiana non elabora il lutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Laha un problema dizione del: non riesce a superare la perdita (del potere) e la sconfitta (alle elezioni). La reazione è di rancore e ossessione, un umore cupo e un cupio dissolvi, sembrano tutti iettatori. Il sintomo della malattia psichica si manifesta con la sparizione del senso dell'umorismo, la cancellazione dell'ironia: sono pieni di clown che non fanno, non capiscono cosa è comico, ma sono diventati campioni del ridicolo. Giorgia Meloni ha deciso di trattare il caso clinico dei suoi avversari ricordando la lezione di Sigmund Freud e Gustav Jung, cioè armando i traumi e i simboli deicon la spada del comico. Ieri il premier ha lanciato sui social «» e laha regolarmente sbiellato. Travaso di bile collettivista, una cosa indimenticabile. Non ce la fanno, è più forte di loro, aveva ragione Indro Montanelli quando diceva che i comunisti non ridono.