Tela del Moretto restaurata grazie all’asta

(Di domenica 26 maggio 2024) L’arte per l’arte: ddi diciannove opere che erano state esposte nella mostra “Dalla Fabbrica all’arte“ al restauro di unadel. Si è concluso nei giorni scorsi il recupero della “Incoronazione della Vergine con i Santi Michele Arcangelo, Giuseppe, Francesco e Nicola“, opera delconservata nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso in corso Matteotti, a Brescia. L’intervento, avviato a marzo e svolto in accordo con i funzionari della Soprintendenza di Brescia Angelo Loda e Silvia Massari, è stato finanziatoa una parte del ricavato complessivo relativodelle diciannove opere esposte nella mostra “Dalla Fabbrica all’Arte“, promossa nei mesi scorsi dai Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia e curata dal critico d’arte Davide Dotti. A livello tecnico, l’intervento di restauro è stato dunque eseguito su un grande ponteggio a due piani allestito in loco e progettato appositamente per consentire l’avanzamento dell’opera di circa tre metri dalla muratura, per una verifica della struttura dal retro.