Taremi - ultimo atto col Porto prima dell’Inter… Ma non dal 1?

(Di domenica 26 maggio 2024) Mehdiè all’ultima partita ufficiale con la maglia deldella scadenza del suo contre il passaggio all’Inter a partire dalla prossima stagione. In finale di Coppa delgallo, contro lo Sporting CP, partirà però soltanto dalla panchina.– Si chiude oggi alle 18.15 la stagione ingallo, con l’attesa finale di Coppa delgallo trae Sporting CP. Si tratta anche dell’ultima gara con la maglia dei Dragoes per Mehdi, che ha deciso di non prolungare l’accordo contrattuale con il club e di raggiungere l’Inter a partire dalla prossima stagione.